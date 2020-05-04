أردوغان يزف خبرا سارا للأتراك

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أعمال بناء مستشفيي “سنجاق تبه” و”يشيل كوي” باسطنبول، جارية على قدم وساق.

وأضاف “المشروعان سينتهيان في أقرب وقت، وعندها سنهدي اسطنبول هذين المستشفيين اللذين سيقدمان الخدمات الطبية بشكل دائم”.

وتتواصل أعمال بناء مستشفيين جديدين في مدينة اسطنبول التركية، إحدهما في منطقة “يشيل كوي”، داخل مطار أتاتورك الدولي، والآخر في منطقة “سنجاق تبه” بالشطر الآسيوي للمدينة، بهدف مكافحة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يكتمل البناء الذي بدء العمل به في 9 نيسان / أبريل الماضي، يوم 24 مايو الجاري، بسعة 1008 أسرة لكل منهما.

وفي 6 نيسان / أبريل، أكد الرئيس التركي أنه سيتم إنشاء مستشفيين جديدين في اسطنبول خلال مدة لا تتجاوز 45 يوما، بهدف المساهمة في مكافحة فيروس كورونا.

المصدر: وكالة الاناضول