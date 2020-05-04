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May 4 2020 - 01:10

انخفاض معدلات كورونا في كندا وحصيلة الوفيات تتجاوز 3.6 ألفا

منذ 2 ساعة 3 May، 2020
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أخبار دولية - كندا

بلغت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في كندا اليوم الأحد 3606 حالات، بتسجيل السلطات الصحية 160 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت وكالة الصحة العامة الكندية اليوم الأحد أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم تسجيلها في البلاد وصل إلى 57148 حالة، ما يمثل ارتفاعا بـ1576 حالة منذ يوم أمس.

وتعود أغلبية هذه الإصابات إلى محافظي كيبك (29656) وأونتاريو (17553).

وتمثل إحصاءات كورونا اليوم في كندا تراجعا مقارنة مع أرقام يوم أمس، عندما سجلت في البلاد 223 وفاة و1915 إصابة جديدة بالفيروس التاجي.

المصدر: وكالة رويترز

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