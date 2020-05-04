327 وفاة جديدة بكورونا في مستشفيات إنجلترا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم الأحد عن تسجيل 327 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في مستشفيات إنجلترا، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 21800 وفاة.

وأكدت هيئة الصحة الوطنية اليوم الأحد أن أعمار الضحايا الجدد للوباء تتراوح بين 46 و101 عام، مشيرة إلى أن 17 منهم في سن يتراوح بين 47 و97 عاما لم يكونوا يعانون من أمراض أخرى.

وتمثل حصيلة وفيات اليوم في مستشفيات إنجلترا انخفاضا مقارنة مع إحصائيات يوم أمس (370 وفاة).

وسجلت في مستشفيات عموم المملكة المتحدة حسب إحصاءات يوم أمس 28131 وفاة ناجمة عن الفيروس التاجي، ومن المتوقع أن تصدر وزارة الصحة البريطانية حصيلة يومية جديدة في وقت لاحق من اليوم.

ويفترض أن العدد الحقيقي لضحايا كورونا في بريطانيا يتجاوز بشكل ملموس الأرقام التي تنشرها السلطات الصحية لكونها لا تضم الوفيات خارج المستشفيات، وخاصة في دور رعاية المسنين.

المصدر: وكالة رويترز