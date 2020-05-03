توضيح من بلدية النبطية: المغترب المصاب لم يخالط أحدا والعائدون معه يلزمون الحجر

أوضحت بلدية مدينة النبطية، في بيان، تعليقا على “تداول خبر على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الحالة المصابة بفيروس كورونا”، أن “المواطن المصاب هو من المغتربين الوافدين إلى لبنان، وهو في المحجر الصحي منذ وصوله إلى الأراضي اللبنانية، ولم يختلط بأي فرد في لبنان، كما أن أفرادا من عائلته الذين عادوا معه على متن الطائرة نفسها، ويلزمون الحجر الصحي، ظهرت بعض العوارض عليهم، وأجريت لهم فحوصات PCR على أن تظهر النتائج يوم غد”.

وتمنت “على أبناء المدينة، عدم الانجرار وراء بعض الأخبار الالكترونية التي لا تمت إلى الحقيقة بصلة، وعدم ذكر اسم أو أسماء المحجورين، حفاظا على خصوصية المصاب والمحجور، لأن كل محجور يخضع للمتابعة اليومية من قبل فريق الاستجابة السريع التابع للبلدية”.

وختمت مشددة على “ضرورة متابعة الأخبار الخاصة بفيروس كورونا في المدينة، من خلال التقرير اليومي الصادر عن البلدية حصرا، وعدم الأخذ بأي خبر أو إشاعة قد تزعج الاستقرار الصحي في المدينة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام