بريطانيا ترفض مقارنة وفيات كورونا لديها بإيطاليا

قال وزير بريطاني ردا على تساؤلات حول ارتفاع عدد وفيات كورونا لتصبح ثاني أسوأ المعدلات في أوروبا بعد إيطاليا، إنه لا يجب القفز إلى استنتاجات معينة وأن الصورة الكاملة لم تتضح بعد.

ورفض وزير النقل جرانت شابس في تصريحات لقناة “سكاي نيوز”، اليوم الأحد، اقتراحا يشير إلى أن الأدلة على الوفيات الإضافية أظهرت أن استجابة الحكومة للوباء قد أخفقت.

وقال شابس: “عليك أن تنظر إلى ذلك على مدى فترة زمنية أطول بكثير.. لذا علينا أن ننظر إلى الوراء أكثر من عام على ما أعتقد”.

وأضاف أن بعض تبعات الوباء ستظل غير معروفة لمدة طويلة وأن الاختلافات في الأوضاع المتعلقة بالعمر والصحة لدى الدول، وأيضا الحجم والكثافة السكانية، من بين عوامل كثيرة يتعين أخذها في الحسبان.

وتابع قائلا: “علينا النظر إلى الصورة الكاملة وهذه المعلومات ببساطة ليست متاحة حتى الآن”، وشدد على أنه لا ينبغي النظر إلى البيانات الأولية والقفز إلى استنتاجات.

وبلغ عدد الوفيات في البلاد 28131 حتى الأول من مايو، أي أقل بقليل من المحصلة الإجمالية في إيطاليا، مما زاد الضغط على حكومة المحافظين التي اتهمتها المعارضة بالبطء في التعامل مع المراحل الأولى من تفشي المرض.

وأظهرت أحدث البيانات المتاحة أن هناك ما يقرب من 12 ألف حالة وفاة إضافية في إنجلترا وويلز في الأسبوع المنتهي في 17 أبريل، ومن بين هؤلاء تم الإشارة في شهادات وفاة أقل قليلا من 9000 إلى “كوفيد-19”.

ويشير التحليل الذي أجرته وسائل الإعلام بما في ذلك “سكاي نيوز” و”فاينانشال تايمز” إلى أن هذه الأرقام أسوأ مما هي عليه في بلدان أوروبية أخرى.

المصدر: وكالة رويترز