الصحة الفلسطينية: تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا في القدس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في منطقة الطور بمدينة القدس، ما يرفع عدد الإصابات في الأراضي الفلسطينية إلى 522.

وقالت وزيرة الصحة مي كيلة في مؤتمر صحفي، إنه تم تسجيل 3 حالات شفاء في مدينة القدس، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى 106.

وأشارت كيلة إلى أن هناك 412 إصابة نشطة، مؤكدة أن حالتهم الصحية مستقرة ولا يوجد أي حالات في العناية المكثفة.

وأوضحت أنه تم أخذ العينات اللازمة لكافة القادمين من الأردن عبر معبر الكرامة اليوم الأحد، بانتظار نتائج التحاليل، مشيرة إلى أنهم سيلتزمون بالحجر المنزلي حتى إطلاعهم على النتيجة.

المصدر: وكالات