فرق وزراة الصحة أجرت 250 فحص PCR في منطقة الهرمل

أجرت فرق من وزارة الصحة العامة، مؤلفة من أطباء مختصين وممرضين، اليوم 250 فحص PCR الخاص بفيروس كورونا في عدد من بلدات قضاء الهرمل.

المحطة الأولى كانت في مستشفى الهرمل الحكومي، في حضور قائمقام الهرمل طلال قطايا، مدير المستشفى الدكتور سيمون ناصر الدين، لتتوزع بعدها الفرق لأخذ عينات من قرى القضاء، تمهيدا لفحصها.

وفي مستشفى البتول في الهرمل، افتتح مركز لإجراء الفحوصات، في حضور عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إيهاب حمادة، رئيس بلدية الهرمل صبحي صقر ونائبه عصام بليبل وأعضاء من المجلس البلدي ومدير المستشفى علي شاهين.

حمادة

وألقى حمادة كلمة بالمناسبة، شكر فيها وزارة الصحة العامة على “جهودها في مكافحة كورونا”، مؤكدا أن “هذه الإجراءات ضرورية للحد من انتشار الوباء، رغم عدم وجود إصابات في الهرمل”، منوها ب”تعاون الهيئات البلدية والصحية والأهلية، التي سجلت صفر إصابة”.

شاهين

بدوره، شكر شاهين وزارة الصحة العامة على “الاهتمام”، داعيا الدولة إلى “التشدد في الإجراءات الوقائية، لأننا لم ننته بعد من هذا الوباء”.

كما أجرت فرق الوزارة فحوصات، لعدد من المواطنين في بلدات: القصر، حوش السيد علي وسهلات الماي، فيما ستتولى فرق من “الهيئة الصحية الإسلامية” إجراء فحوصات في البلدات والقرى الحدودية مع سوريا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام