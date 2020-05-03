مستشفى الحريري: لا إصابات جديدة وارتفاع عدد المتعافين إلى 141

أعلن مستشفى رفيق الحريري، عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين 157 فحصا مخبريا أجراه، وأنه استقبل 9 حالات مشتبها بإصابتها نقلت من مستشفيات أخرى. كما أعلن تماثل 5 حالات للشفاء، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 141 حالة، إضافة إلى إخراج حالة واحدة مصابة بالفيروس من المستشفى إلى الحجر المنزلي.

جاء ذلك في التقرير اليومي للمستشفى عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid- 19، والذي تضمن الآتي:

“- أجرى المستشفى 157 فحصا مخبريا، جاءت كل الفحوصات سلبية، ولا تسجيل لاصابات جديدة.

– يبلغ مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا، والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى، 6 إصابات.

– تم استقبال 9 حالات مشتبها بإصابتها بفيروس كورونا نقلت من مستشفبات أخرى.

– تماثلت 5 حالات للشفاء من فيروس كورونا، بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين، وتخلصها من كل عواض المرض.

– بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس كورونا منذ البداية حتى تاريخه، 141 حالة شفاء.

– تم إخراج حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا من المستشفى إلى الحجر المنزلي، بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا وابلاغها بكل التدابير والارشادات المتعلقة بالحجر المنزلي.

– إن جميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ولا حالات حرجة في العناية المركزة.

لمعرفة عدد الإصابات على الأراضي اللبنانية كافة، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام