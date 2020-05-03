وحدة إدارة كوارث قضاء صور: ارتفاع عدد المصابين في القضاء إلى 10

أفادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، بناء لتقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال، “تسجيل حالة مؤكدة ومثبتة مخبريا بإصابتها ب covid-19، وهي من الوافدين من أحدى الدول الأفريقية. وعليه فإن عدد المصابين في القضاء ارتفع إلى 10 مصابين، تماثل أربعة منهم إلى الشفاء بشكل تام. كما أنه تم تسجيل حالة واحدة مشتبها باصابتها. والحالات المشتبه بها التي سجلت أمس هي قيد المتابعة ولم تصدر بعد أي نتيجة”.

وأكدت أنها و”بالتعاون مع طبابة القضاء والصليب الاحمر اللبناني وفرق المستجيب الأول، تواكب المرحلة الثانية من عودة المغتربين، وذلك من خلال تزويد البلديات بأسماء الأهل القادمين، ومتابعة نتائج ال PCR الخاص بهم، من ثم الإشراف على عملية نقلهم إلى قراهم ومدنهم، ومتابعتهم أثناء حجرهم من خلال الزيارات المستمرة”.

وجددت التذكير بأنها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا، وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبهة، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء، وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

وختمت: “وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة، ننصح جميع القاطنين في قضاء صور، بالاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط، وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة، لتفادي أية إصابة أو ضرر محتمل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام