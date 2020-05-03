الإمارات تسجل 564 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 3 2020 - 16:44

الإمارات تسجل 564 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19

منذ 1 ساعة 3 May، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة