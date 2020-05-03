مصلحة الليطاني اتخذت اجراءات قضائية بحق احد ملوثي مياه النهر

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، أنها “اتخذت الاجراءات القضائية بوجه المدعو ع. حجازي (الخرايب) بجرم تلويث مياه نهر الليطاني والتعدي على الاملاك العمومية من خلال إقدامه على استغلال ظروف التعبئة العامة للبناء في مشاع بلدة الخرايب، مما أدى الى نزع شبكة الصرف الصحي الرئيسية وتحويل مياه المجارير بكمية هائلة نحو المطرية ومنها نحو نهر الليطاني، كما قامت الفرق الفنية فيها بتنفيذ أشغال عملية وإقامة سواتر ومجاري موقتة لتحويل مياه الصرف الصحي عن المياه العمومية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام