الكشف عن سبب جديد مفاجئ لارتفاع معدل الوفيات بفيروس كورونا

يرتبط ارتفاع معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في بعض البلدان بنقص فيتامين D في الجسم. توصلت لهذا الاستنتاج دراسة لعلماء مستشفى الملكة إليزابيث وجامعة شرق إنجلترا في بريطانيا.

وقارن العلماء في دراستهم التي نشروها اليوم في مجلة Research Square متوسط مستويات فيتامين D عند مواطني 20 دولة أوروبية، مع إحصاءات الوفيات الناجمة عن وباء COVID-19.

واتضح من هذه المقارنة أن هذه المؤشرات مترابطة، ففي البلدان التي يعاني مواطنوها من نقص في هذا الفيتامين، كان هناك المزيد من الوفيات.

وجاء في الدراسة أنه “تم تسجيل مستويات منخفضة بشكل خاص من فيتامين D بين سكان إسبانيا، إيطاليا، وسويسرا” حيث كانت الإصابات والوفيات بفيروس كورونا هي الأعلى في القارة الأوروبية.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الدراسة أنه غالبا ما يلاحظ نقص فيتامين D عند كبار السن، لذلك يكونوا هم الأكثر عرضة في الغالب للوفاة بسبب الإصابة بالفيروسات التاجية.

وفي الوقت الحالي، يعمل العلماء على توصيات للوقاية من المرض بمساعدة المواد النشطة بيولوجيا.

المصدر: روسيا اليوم