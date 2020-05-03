3 دراسات توضح العلاقة بين حبوب الضغط والسكري والإصابة بفيروس كورونا

أشارت الكثير من الدراسات العلمية السابقة إلى أن حبوب الضغط تزيد من إفراز الجسم لبروتين “ACE2” والذي يلعب دوروا أساسيا بانتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأكدت هذه الدراسات التي طبقت على الحيوانات أن فيروس كورونا، يلتصق بهذه البروتينات “ACE2” عند دخوله الخلايا البشرية، ما يزيد فرصة انقال العدوى والإصابة بمرض “كوفيد 19”.

لكن ثلاث دراسات حديثة نشرت في مجلة “نيو إنغلاند” الطبية، فندت هذه المخاوف وأشارت إلى أن الأدوية المستخدمة لعلاج مرض الضغط لا تزيد من فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونوهت الدراسات الثلاث إلى أن تناول أدوية الضغط لا يشكل فرقا من حيث الإصابة بفيروس كورونا المستجد أو شدة مرض “كوفيد 19”.

وتقدم الأدوية التي تزيد من كمية بروتين “ACE2” في خلايا الجسم لمرضى الضغط ومرضى السكري من النوع الأول والثاني، من أجل ضبط الضغط والسكر في الدم.

ونوهت الصحيفة إلى أنه فقط في بريطانيا قدم الأطباء حوالي 65 وصفة طبية لمرضى الضغط العام الفائت، وأن حوالي 6.6 مليون شخص يأخذون حبوب الضغط بانتظام، يشكلون نسبة 10% من المواطنين البريطانيين.

المصدر: سبوتنيك