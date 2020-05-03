شمخاني: فيروس الحظر هو أداة البيت الأبيض لمواصلة هيمنة أميركا الآخذة في الافول

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني الأدميرال علي شمخاني، إن”الاتفاق النووي مريض وسيتلاشى في حال تمديد حظر التسلح غير القانوني على إيران”.

وكتب شمخاني في تغريدة نشرها على “تويتر”:” الاتفاق النووي مريض وسيموت إلى الأبد في حال الالتفاف على القرار الأممي 2231 وتمديد حظر التسلح غير القانوني على إيران”.

وتابع شمخاني في التغريدة: “فيروس الحظر هو أداة البيت الأبيض لمواصلة هيمنة أمريكا الآخذة في الأفول، في أي جهة تقف أوروبا، جهة حفظ ماء الوجه وتعزيز السياسة متعددة الجوانب، أم قبول الذل مجددا ودعم السياسة الأحادية؟”.

المصدر: مواقع