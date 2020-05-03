الحشد الشعبي والجيش العراقي يستهدفون ارهابيي داعش في أكثر من منطقة

باشرت الالوية التابعة لقيادة عمليات قاطع الأنبار للحشد، بمتابعة تحرك داعش الإرهابي في عدد من مناطق صحراء محافظة الأنبار الغربية تحديداً باتجاه غرب قضاء القائم.

وقال نائب قيادة عمليات الأنبار للحشد أحمد نصر الله ان قوات الحشد الشعبي ضمن قيادة عمليات الأنبار والمتمثلة باللواءين ١٣ و١٨ باشرت في تفتيش ومتابعة أثر تحرك داعش الإرهابي في عدة مناطق تقع غرب قضاء القائم بمحافظة الأنبار وكانت أبرز تلك المناطق منطقة أبوفهد ووصولاً الى منطقة الكعرة باتجاه منطقة أم اللوز والحلكوم غابة المناخ وغابة سلوم التي تكون باتجاه غرب قضاء القائم غربي الانبار”.

ويذكر قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي اطلقت قبل أيام عملية واسعة سميت بعمليات ( رمضان الأولى) شملت تفتيش وتطهير عدة مناطق مهمة تقع في الصحراء الغربية لمحافظة الانبار.

طيران الجيش يعالج عجلات “داعشية” حاولت الوصول قطعات الحشد شرق صلاح الدين

وعالج طيران الجيش العراقي، مساء اليوم السبت، عددا من العجلات لفلول تنظيم “داعش” الإرهابي التي حاولت الوصول الى قطعات اللواء 21 بالحشد لشعبي شرقي صلاح الدين.

وقالت مصادر الحشد ، إن طيران الجيش العراقي، مساء اليوم السبت، عددا من العجلات لفلول تنظيم “داعش” الإرهابي التي حاولت الوصول والتعرض لقطعات اللواء 21 بالحشد لشعبي شرقي صلاح الدين، وأضافت، أن قوة من اللواء توجهت الى الاهداف التي تم تدميرها.

اجتماع بين الحشد الشعبي ومجلس صلاح الدين وشيوخ عشائر لبحث التطورات الأمنية

وعُقد اجتماع، مساء اليوم السبت، بين الحشد الشعبي ورئيس مجلس محافظة صلاح الدين احمد الكريم وشيوخ البو عيسى وشيخها العام شعلان الكريم لبحث التطورات الأمنية عقب الهجوم الداعشي الغادر في ناحية مكيشيفة.

وقالت مصادر الحشد، إن اجتماعا عقد، مساء اليوم، بين الحشد الشعبي ورئيس مجلس محافظة صلاح الدين احمد الكريم وشيوخ البو عيسى وشيخها العام شعلان الكريم لبحث التطورات الأمنية عقب الهجوم الداعشي الغادر في ناحية مكيشيفة. وأضافت، أن الاجتماع بحث الخطط المستقبلية لمواجهة عناصر داعش بعد الهجوم الإرهابي الغادر الذي شهدته الناحية.

العقابي: داعش فشل في تحقيق أهدافه عبر هجمات صلاح الدين

وأكد مدير اعلام الحشد الشعبي مهند العقابي، السبت، أن فلول تنظيم “داعش” الإرهابي فشلت في تحقيق أهدافها عبر الهجمات التي شنتها في محافظة صلاح الدين، مشيرا إلى أن الحشد الشعبي والقوات الأمنية أبلوا بلاءً حسنا في مواجهة “داعش”.

وقال العقابي في حوار تلفزيوني إن “الهجمات التي شنها تنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين كانت من أربعة محاور وامتدت من مساء امس وحتى ساعات الصباح الأولى”، مبينا أن “داعش كان يهدف عبر هذه الهجمات للسيطرة على بعض المناطق لكن محاولاته باءت بالفشل”.

وأضاف العقابي، أن “بعض الآليات التي استخدمها داعش في الهجوم كانت حديثة كالنواظير الليلية وغيرها”، لافتا إلى أن “قسما من الهجوم تم بالزوارق بالإضافة الى البر”. وأوضح العقابي، أن “القوات الأمنية بمختلف صنوفها والحشد الشعبي ابلت بلاءً حسنا في مواجهة عصابات داعش الإرهابية”، مشيرا إلى أن “المجاميع الإرهابية اعتادت في كل شهر رمضان على شن هجمات تحت مسمى (غزوة رمضان)”.

خلف: قوات الحشد مدعومة بالقوات البرية والجوية لا تزال تلاحق فلول داعش

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف قد أعلن في وقت سابق من يوم السبت، عن ملاحقة قوات الحشد الشعبي والقوات البرية والجوية فلول “ داعش” في محافظة صلاح الدين بعد إيقاع خسائر كبيرة في صفوفهم، فيما أشار إلى أن الحشد يواجه المؤامرات وهجمات داعش معا.

وقال خلف في تصريحات أوردتها قناة العراقية الرسمية إن “قوات الحشد الشعبي مدعومة ببقية القوات البرية والجوية تلاحق فلول داعش بعد إيقاع خسائر كبيرة في صفوفهم”.

وأضاف خلف، أن “ الحشد الشعبي يواجه المؤامرات والاعتداءات الخارجية وهجمات عصابات داعش الإرهابية معا”.

وشنت عناصر داعش ليلة امس الجمعة 1 آيار 2020 هجوما على منطقتي في صلاح الدين ما اسفر عن وقوع مواجهات كبيرة بين الحشد الشعبي والإرهابيين حيث تم محاصرة مناطق التعرضات لتعقب الإرهابيين حتى القضاء عليهم.

المصدر: موقع الحشد الشعبي