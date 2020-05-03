عمليات للحشد الشعبي ضد داعش في صحراء الأنبار

نفذت قوات الحشد الشعبي عمليتين أمنيتين لملاحقة فلول تنظيم “داعش” الإرهابي في صحراء محافظة الأنبار. وقال موقع الحشد الشعبي إنه حسب توجيهات اللواء علي حسين المالكي قائد الحشد الشعبي لمحافظة الانبار نفذت قوة مشكلة من (سرايا إسناد أفواج الفرات أول والثاني) و(الغربية أول) و(القائم أول) للحشد الشعبي بامرة العقيد موسى حمد محمد الكربولي عملية أمنية، اليوم، في مناطق (عكلة جبيب، وادي جباب، قرية الذينتين، عكلة البوشهاب، عكلة جباب) جنوب قضاء القائم.

من جانب آخر، خرجت قوة مشتركة من الفوج الثالث لواء عامرية الصمود بتنفيذ واجب مشترك مع قطعات الجيش العراقي (ف١ لمش٢ فق١) في الكيلو ١٦٠ وفي وادي الحسجيات ووادي التبل و وادي اذينه في عمق صحراء الانبار لتعقب خلايا “داعش” الإرهابية.

ولفت موقع الحشد الشعبي إلى أن قوات اللواء 52 تصدت لتعرض داعشي في منطقة جسر المفتول شرق ناحية امرلي شرقي محافظة صلاح الدين، ودخل الحشد بمواجهات مع الإرهابين دون وقوع خسائر بين صفوفه، وأعلن أن ارهابيي داعش لاذوا بالفرار بعد فشل تعرضهم.

المصدر: موقع الحشد الشعبي