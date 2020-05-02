كورونا في بريطانيا.. تسجيل 621 حالة وفاة جديدة

سجلت بريطانيا السبت انخفاضا ملموسا في وتيرة ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا المستجد مع رصد 621 حالة جديدة.

وقال نائب كبير المسؤولين الطبيين في بريطانيا روبيرت جينريك إن “العدد العام للوفيات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 621 حالة ووصل إلى نقطة 28131”.

وعلى الرغم من أن أرقام الوفيات لا تزال مرتفعة، إلا أن حصيلة اليوم تمثل تراجعا ملموسا مقارنة مع الإحصائيات الـ3 السابقة، حيث سجلت في بريطانيا يوم 28 أبريل/نيسان 586 حالة، وفي 29 أبريل/نيسان 765، وفي 30 أبريل/نيسان 674، وفي 1 مايو/أيار 739.

وتعتبر بريطانيا الدولة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات والرابعة من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا.

المصدر: روسيا اليوم