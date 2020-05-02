رئيس بلدية بعلبك: الازدحام في المدينة غير مقبول واصابة جديدة بكورونا في “مخيم الجليل”

أعلن رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق أن “فحوصات الـPCR في مخيم الجليل للاجئين الفلسطينيين في بعلبك، أظهر وجود إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من دون ظهور عوارض عليها، مما استدعى وضعها بالحجر الصحي الإلزامي المجهز من قبل وكالة الأونروا داخل المخيم”.

ودعا بلوق السبت “أهالي بعلبك وسكان المخيم الإلتزام بمقررات التعبئة العامة ووزارة الصحة، لجهة التزام التنقل بالسيارات حسب قرار وزارة الداخلية، أم لجهة التباعد وعدم الازدحام أو بارتداء الكمامات والقفازات وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، حفاظا على السلامة العامة”، وتابع “مع التأكيد على آليات التعقيم، خصوصا بعد ارتفاع أعداد المصابين بجائحة كورونا إلى 6 حالات في المخيم المتداخل مع أحياء المدينة”.

وطالب بلوق “القوى الأمنية إلى التشدد في تطبيق مقررات مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الأعلى والوزارات المختصة حفاظا على سلامة الناس”، ولفت الى ان “الازدحام الذي تشهده مدينة بعلبك منذ حوالي الأسبوع على الطرقات وفي الأسواق والمراكز التموينية غير مقبول”، واوضح ان “عديد الشرطة البلدية لا يكفي للقيام بهذه المهمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام