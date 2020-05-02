وزارة الطاقة توضح سبب إمكانية انخفاض إنتاج معملي الذوق والجية

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في لبنان السبت انها “لم تعط إذن التفريغ للناقلة البحرية Asopos المحملة بمادة الفيول أويل لزوم معملي الإنتاج الحراريين في الذوق والجية”.

ولفت الوزارة الى ان “ذلك حصل بعدما تبين أن ثمة تفاوتا في نتيجة الفحوصات بين تلك الصادرة في المنشأ وتلك التي أجريت في مختبرات منشآت النفط، بإشراف إحدى شركات المراقبة المكلفة من قبل المديرية العامة للنفط”، واوضحت ان “نتائج الفحوصات أظهرت ان الفيول المحمل على الناقلة المذكورة غير مطابق للمواصفات التعاقدية لناحية نسبة الكثافة”.

واضافت الوزارة “علما ان عدم التفريغ قد ينعكس انخفاضا في إنتاج الطاقة الكهربائية في معملي الذوق والجية الحراريين”، ولفتت الى انها “طلبت من مؤسسة كهرباء لبنان العمل على تعويض النقص في إنتاج الطاقة الكهربائية عبر معامل إنتاج أخرى”.

وأكدت الوزارة انها “ستقوم بإعلام المواطنين بأي مستجدات بهذا الشأن” .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام