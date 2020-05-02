“لقاء الاحزاب” استنكر قرار المانيا ضد حزب الله: لن يزيد المقاومة إلا تمسكا بالحق

استنكر “لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والقومية” في البقاع اللبناني “قرار المانيا بإدراج حزب الله والمقاومة اللبنانية الشريفة على لائحة الإرهاب.

ولفت اللقاء السبت الى ان “هذا القرار رسخ القناعة لدى الشعوب الحرة أن المانيا وغيرها من البلدان المسماة زورا العالم الحر، تجتاحها جائحة الصهيونية قبل وباء كورونا وتتحكم بقراراتها حكومة العالم الخفية المكورنة تلموديا”.

وتابع اللقاء “المانيا حتى اليوم ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية أسيرة عقدة الذنب وحجة الهولوكوست المزعوم”، واضاف “المانيا ساحة مباحة لأضاليل الكيان الصهيوني وديمومة حفلة الابتزاز المالي للشعب الألماني”.

وشدد اللقاء على ان “مثل هذا القرار لن يزيد المقاومة وجمهورها في لبنان وفلسطين المعذبة، إلا تمسكا بالحق القومي وإرادة القتال والصمود حتى التحرير والنصر مهما غلت التضحيات وتراكمت المؤامرات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام