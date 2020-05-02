في ظل فيروس كورونا.. طرق سهلة تساعد الأهل على تعليم أطفالهم في المنزل

تغير الكثير من الجوانب في حياتنا في ظل تفشّي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وفي ظل هذه الجائحة، لدى الآباء والأمهات حضور أكبر عندما يتعلق الأمر بتعليم أطفالهم. وعبر هذا الإنفوجرافيك، اكتشف طرقا سهلة تساعد الأهل على تعليم أبنائهم في المنزل:

التمييز بين المدرسة والمنزل: التوعية مهمة بأن التعليم المنزلي المؤقت ليس ببساطة كالمدرسة. فقد اعتاد الأطفال على بيئة معينة للتعليم والتي قد تختلف عن المنزل من حيث الحصول على الدروس الاحترافية في غرفة الصف أو التفاعل مع الطلبة أو المدرسين

تشجيع الأطفال على اتخاذ القرارات: حوّل عملية التعليم إلى مرح ودع طفلك يختار ما يريد تعلمه، ويمكنك عرض درس الكيمياء أو الفيزياء عن طريق خبز العجين

حدد جدولا زمنيا مليئاً بالأنشطة اليومية: ضع جدولا زمنيا واعرضه بشكل بارز ليعرض الدروس التي يجب العمل عليها والمنتهية، وخصوصاً أن هذا الأمر يمكن أن يسهل عملية الانتقال إلى بيئة تعليمية مختلفة في المستقبل

تكريس وقت محدد للدراسة: تتضمن جميع برامج المدرسة التقليدية نوعاً من الفسحة أو الوقت في الهواء الطلق، ويجب ألا يختلف ذلك عن جدول الدراسة المنزلية حيث يمكن إعطاء الطفل أنشطة مرحة لغرض التسلية

اشغلهم بالحرف اليدوية: الفن جزء مهم من التعليم، ويوفر التعليم المنزلي للأهل الفرصة للإبداع بالحرف اليدوية مع أبنائهم و قضاء الوقت الممتع معهم.

لدى الأطفال احتياجات مختلفة: المدارس العامة مجهزة لتعليم مجموعة متنوعة من الأطفال من ذوي القدرات التعليمية والاحتياجات المختلفة، لذلك يجب تلبية هذه القدرات بالطرق المناسبة ومساعدتهم على التفاعل

المصدر: سي ان ان