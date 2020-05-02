الجيش اللبناني يواصل توزيع المساعدات الاجتماعية بسبب أزمة كورونا

قالت قيادة الجيش اللبناني إن “وحدات الجيش تواصل توزيع المساعدات الاجتماعية على سائقي السيارات العمومية في مختلف المحافظات اللبنانية”.

ولفتت القيادة الى ان “الجيش مستمر في تلقي اتصالات السائقين العموميين عبر أرقام الهاتف التي وضعت بتصرف المواطنين لغاية الساعة الخامسة من بعد ظهر الثلاثاء الواقع في 5 أيار كموعد نهائي”.

وأعلنت القيادة “أنها ابتداء من تاريخه ولغاية الساعة الخامسة من بعد ظهر الخميس الواقع في 7 أيار 2020، سوف تبدأ بتلقي الاتصالات من العائلات الأكثر فقرا ولا سيما منهم مستوفي الشروط ولم ترد اسماؤهم ضمن اللوائح الموزعة على البلديات، على أن تنطلق عملية التوزيع مطلع الأسبوع المقبل”.

وأملت القيادة “ممن سبق واستفاد من المساعدات الاجتماعية عدم الاتصال عبر الخط الساخن إفساحا في المجال لبقية المواطنين للاتصال والاستفسار بمركز لCall center في قيادة الجيش، على الأرقام التالية:

05456944،05456963 ،05456976،05956153، 05958780”.

وأشارت القيادة الى أن “الوحدات المكلفة توزيع المساعدات ملتزمة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام