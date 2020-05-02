شمخاني معلقاً على قرار الحكومة الألمانية ضد حزب الله: كشف النقاب عن وجه الداعمين الرئيسين للإرهاب في العالم

علق أمين المجلس الاعلى للأمن القومي علي شمخاني، الخميس، على قرار الحكومة الألمانية ضد حزب الله، قائلاً إن “هذا القرار كشف النقاب عن وجه الداعمين الرئيسين للإرهاب في العالم”, وأكد شمخاني، في تغريدة له على قرار الحكومة الألمانية ضد حزب الله، “رفع النقاب عن أحد العجائب الجديدة. وما يثير الدهشة أن بائعي الأسلحة الكيميائية لصدام والتي تسببت بمجازر جماعية، يدافعون اليوم عن حقوق البشر وقاموا بتصنيف أبطال حزب الله ضمن قائمة الإرهاب التي تخصّهم. لم يصل داعش الارهابي الى أوروبا لأنه لاقى مقاومة غير مسبوقة”.

المصدر: تسنيم