المعاناة من نقص هذا الفيتامين تجعلك أكثر عرضة للموت عند الإصابة بكورونا

كشفت دراسة حديثة أن المستويات المنخفضة من فيتامين D تجعل الفرد أكثر عرضة للوفاة عند الإصابة بفيروس كورونا.

وكشفت النتائج عن أن البلدان التي بها مستويات فيتامين D منخفضة هي البلدان صاحبة معدلات وفيات عالية بفيروس كورونا.

واعتمدت الدراسة على قياس نسبة فيتامين D لآلاف الأفراد، بحسب موقع “ساينس أليرت”.

ويمكن لجسم الإنسان الحصول على فيتامين D عن طريق أطعمة معنية مثل الفطر والأسماك، أو يمكن أن تنتجه خلايا الجلد عند التعرض لأشعة الشمس.

ولا يزال من غير المعروف لماذا يوفر فيتامين الشمس الحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

هناك أبحاث، ربطت مستويات فيتامين D بتقليل خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الأخرى، مثل الإنفلونزا والسل والربو في مرحلة الطفولة.

كما أشارت دراسات مؤخرا، أن انخفاض مستوى فيتامين D يمكن أن يكون مميتا إذا كان الشخص مصابا أيضا بفيروس كورونا، لأن فيتامين D قد يكون له تأثيرات مهمة على الجهاز المناعي.

المصدر: سبوتنيك