هيئة الكوارث في بشري قررت الطلب من مجلس الامن الفرعي رفع الحظر عن مداخل البلدة

عقدت هيئة الكوارث في بلدية بشري اجتماعها الدوري لمتابعة موضوع وباء كورونا وأطلع رئيس مجلس إدارة مستشفى بشري الدكتور أنطوان جعجع المجتمعين على نتائج الفحوص المخبرية التي أجرتها وزارة الصحة ومستشفى بشري الحكومي خلال الأسابيع الثلاث الأخيرة، حيث تخطى عدد الفحوص ال 1000، والتي شملت مختلف شرائح المجتمع حتى تاريخ الأول من أيار 2020، والتي أتت بمعظمها سلبية، كما تبين ان عملية حصر الوباء قد أثمرت نتائجها، وبدأت تتوالى حالات الشفاء للمصابين.

وبعد التشاور مع نائبي قضاء بشري ستريدا جعجع وجوزاف اسحق، محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، قائمقام قضاء بشري السيدة ربى الشفشق، رئيس مجلس إدارة مستشفى بشري الحكومي، قرر المجتمعون الطلب من مجلس الأمن الفرعي في الشمال رفع الحظر عن مداخل بشري الرئيسية، والطلب من القوى الأمنية مؤازرة البلدية في التشدد في اتخاذ أقصى إجراءات الوقاية داخل المدينة من خلال النقاط الاتية:

1. إبقاء حواجز شرطة البلدية على مداخل المدينة لأخذ حرارة الوافدين.

2. الطلب من المواطنين إرتداء الكمامة مع وضع القفازات بشكل دائم خارج المنزل.

3. منع دخول أي مواطن الى أي متجر من دون كمامة أو قفازات تحت طائلة مساءلة صاحب المتجر وتعريضه لغرامة مالية.

4. منع التجمعات منعا باتا والمحافظة على التباعد الاجتماعي.

5. عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى مع الإلتزام بكافة وسائل الوقاية.

6. تعقيم جميع المشتريات والمحافظة على غسل اليدين بشكل مستمر.

وفي نهاية الإجتماع، شكر رئيس البلدية فريدي كيروز لاهالي مدينة بشري صبرهم خلال هذه المحنة، وتعاونهم مع البلدية، طالبا منهم المحافظة على سلامتهم من خلال تطبيق شروط التعبئة العامة والتقيد بارشادات مستشفى بشري الحكومي.

كذلك، شكر لنائبي بشري ولجميع فاعليات المدينة دعمهم البلدية خلال الأزمة، للمحافظ نهرا، للشفشق، لرئيس إتحاد بلديات بشري الاستاذ إيلي مخلوف، ولجميع رؤساء بلديات القضاء، المخاتير، الكهنة، القوى الأمنية من جيش وأمن داخلي وأمن عام وأمن دولة دعمهم المطلق.

كما، شكر كيروز للصليب الأحمر، للدفاع المدني، لجهاز الشرطة في بلدية بشري ولطاقم مستشفى بشري الحكومي من أطباء وممرضين وممرضات، جهودهم.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام