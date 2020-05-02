قوى الامن: توقيف عصابة سرقة في رياق وبعبدا وبحمدون

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، في بلاغ انه “بتاريخ 21/4/2020، أقدم ثلاثة أشخاص مجهولي الهوية، يستقلون سيارة جيب لون زيتي لوحته مزورة، على سلب مبلغ 250 مليون ليرة لبنانية بقوة السلاح، من أحد المواطنين في محلة حالات، والاعتداء عليه بالضرب بعد استدراجه وإيهامه بتصريف المبلغ المذكور مقابل مبلغ مائة ألف دولار أميركي، وفروا بعدها الى جهة مجهولة.

على الفور، باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها، بحيث تمكنت دورياتها – بالتاريخ نفسه – من العثور على السيارة المستخدمة في عملية السلب، مركونة في محيط مرفأ بيروت.

بنتيجة الكشف عليها ضبط في داخله 250 رزمة من أوراق لونها أبيض وبمقاييس أوراق عملة الدولار الأميركي، إضافة إلى مبلغ 600 دولار أميركي.

بنتيجة الإستقصاءات والتحريات التي قامت بها دوريات الشعبة، تمكنت من تحديد هوية كامل أفراد العصابة التي نفذت عملية السلب المذكورة ومن بينهم: ح. أ (مواليد عام 1969، سوري)، و. م (مواليد عام 1969، لبناني). بتاريخ 24/4/2020، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفهما في محلة رياق، وضبطت سيارة نوع “كيا ريو” لون أسود كانا يستخدمانها.

بالتحقيق معهما، اعترفا بمشاركتهما في عملية السلب التي حصلت في منطقة حالات بعد استدراج الضحية، وأنهم كانوا في صدد تنفيذ عملية أخرى في محافظة الجنوب، ولكن عملية التوقيف حالت دون حصولها، وان كل من اللبنانيين: ع. م (مواليد العام 1979)، ه. ع (مواليد العام 1990)، سيشاركان فيها، فأوقفتهما الشعبة في محلتي بعبدا وبحمدون، وبالتحقيق معها اعترفا بما نسب اليهما.

أجري المقتضى القانوني في حقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي أفراد العصابة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام