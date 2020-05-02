6 رحلات إجلاء للبنانيين من الخارج اليوم

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن المطار يستعد لإستقبال 6 رحلات اليوم، كانت أعلنت عنها شركة طيران الشرق الأوسط، ضمن المرحلة الثانية التي وضعتها الحكومة لخطة إجلاء الطلاب والمغتربين اللبنانيين من بلدان متعددة، بسبب انتشار وباء كورونا.

وبحسب الجدول الذي كانت أعلنت عنه الشركة، فمن المقرر أن تصل الى المطار بدءا من الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم، الرحلات الست تباعا على النحو الاتي: من القاهرة (عند الثانية والنصف)، ومن جده عند الرابعة والنصف، ومن أتيرو كازاخستان عند السادسة والنصف، ومن باريس عند الثامنة والنصف مساء، كما تصل طائرة من أبيدجان عند الحادية عشرة والنصف مساء، على أن تصل رحلة من لومي عاصمة التوغو عند الثانية عشرة والنصف بعد منتصف هذه الليلة.

وستكون هناك الإجراءات الروتينية التي اتخذت في المطار، منذ بدء عمليات الإجلاء، من إجراء فحوص PCR وتعبئة الإستمارات الخاصة بكل وافد، والنقل الى الفنادق، بإنتظار صدور نتائج الفحوص الطبية من أجل اتخاذ خطوات الحجر المنزلي أو الحجر الصحي في المستشفيات المخصصة لذلك .

أما الذين خضعوا لإجراء فحوص PCR مسبقا، فبإمكانهم الذهاب الى أماكن سكنهم على أن يلتزموا فترة حجر صحي لمدة اسبوعين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام