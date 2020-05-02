الولايات المتحدة تجيز استخدام عقار رمديسفير لعلاج مرضى كوفيد-19 في الحالات الطارئة

أجاز المنظمون الأميركيون استخدام العقار التجريبي “رمديسفير” لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد في الحالات الطارئة، وفق ما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة.

يأتي هذا الإعلان، بعدما أظهرت التجارب السريرية للعقار المضاد للفيروسات الذي تنتجه شركة “جلعاد ساينسيس” أنه يسرع تعافي المرضى المصابين بالفيروس في بعض الحالات، وهي المرة الأولى التي يكون فيها لأي دواء فائدة مثبتة ضد المرض.

واعتبر ترامب في البيت الأبيض حيث انضم إليه دانيال أوداي، الرئيس التنفيذي لشركة جلعاد، أن الوضع “واعد حقا”.

أما أوداي فقال “نشعر بالتواضع” عبر تحقيق هذه الخطوة الأولى. مضيفا “نريد التأكد من أن لا شيء سيعوق حصول هؤلاء المرضى على الدواء”.

المصدر: ا ف ب