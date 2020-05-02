وزارة الصحة اللبنانية: فحوصات PCR في المتن الشمالي غدا

أعلنت وزارة الصحة العامة، في بيان، أنه ضمن خطتها “لإجراء مسح ميداني في مختلف المناطق اللبنانية لتحديد الواقع الوبائي لجائحة COVID- 19″، تتابع فرقها إجراء فحوصات PCR “لعينات من المواطنين الذين خالطوا حالات مصابة، أو ممن يعانون من عوارض تنفسية وجيوب أنفية وأمراض تحسسية صدرية، أو ممن يكونون في ميدان عملهم على تماس دائم مع المواطنين”، مشيرة في هذا الإطار إلى أن مسارا يتجه غدا إلى المتن الشمالي، وتحديدا مناطق: جل الديب والجديدة والفنار، وسينطلق عند الساعة العاشرة والنصف صباحا من منطقة جل الديب.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام