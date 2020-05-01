بلدية برجا: لا إصابات جديدة وحالات الشفاء 14

أعلنت اللجنة الصحية في خلية الأزمة في بلدية بلرجا، في تقريرها الثامن والثلاثين، عدم تسجيل أي حالة مثبتة مخبريا من الساعة الثامنة مساء أمس ولغاية الساعة الثامنة من مساء اليوم، وان عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا بلغ 14، والعدد الحالي للمرضى المثبتين مخبريا 3 حالات، وانها تنتظر نتيجة فحص حالة واحدة مثبتة سابقا.

وأكدت أنها “تتابع المحجورين سابقا، لناحية التأكد من التزامهم بالحجر ومتابعة أوضاعهم الصحية بدقة، مع التمني عليهم الالتزام الجاد بالحجر لما فيه مصلحة الجميع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام