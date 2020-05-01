إصابة ضابط وعنصر باطلاق نار على حاجز ضهر البيدر

أصيب ضابط وعنصر في قوى الامن الداخلي، نتيجة إطلاق شخصين مجهولين النار باتجاههما عند حاجز ضهر البيدر، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

واوضحت الوكالة أن عناصر الحاجز حاولوا توقيف سيارة وهي من نوع “هيونداي توكسون” لاستجلاء أوراق شخصين كانا في داخلها، فلم يمتثلا لأوامر الحاجز، وبادر الشخص الذي كان إلى جانب السائق، إلى اطلاق النار باتجاه عناصر الحاجز فأصيب الضابط والعنصر. بعد ذلك تركا السيارة قرب أفران مرحبا نزولا، بعد ان تعطلت اطاراتها، وسلبا سيارة لعنصر أمني كان داخل الفرن، وفرا إلى جهة مجهولة.

وقالت الوكالة إنه “على الفور بدأت عمليات البحث عنهما، وتبين ان السيارة التي كانا يستقلانها مسروقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية