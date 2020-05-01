إصابة طفلين و4 شبان فلسطينيين بقمع العدو الاسرائيلي لمسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية

أعلنت مصادر فلسطينية الجمعة اصابة طفلين و4 شبان فلسطينيين برصاص العدو الإسرائيلي المغلف بالمطاط خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية شرق محافظة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت المصادر إن “جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار بشكل كثيف جدا تجاه المشاركين في المسيرة الاسبوعية”.

وأوضحت المصادر أن “اطلاق النار العشوائية من قبل جنود الاحتلال أدى إلى اصابة طفلين و4 شبان بالرصاص”، وأوضحت أن “الطواقم الطبية الميدانية للهلال الأحمر الفلسطيني قدمت العلاج اللازم لجميع المصابين ميدانيا”.

ويذكر أن المواطنين الفلسطينيين يُشاركون بشكل اسبوعي في مسيرة كفر قدوم لمناهضة الاستيطان الصهيوني والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 16 عاما.

المصدر: فلسطين اليوم