دياب وقع ووزني طلب مساعدة صندوق النقد الدولي: نحو ورشة حقيقية لإنقاذ لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2020 - 19:04

دياب وقع ووزني طلب مساعدة صندوق النقد الدولي: نحو ورشة حقيقية لإنقاذ لبنان

منذ 31 mins 1 May، 2020
دياب ووزني
لبنان

وقع رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب ووزير المالية غازي وزني الجمعة طلب مساعدة صندوق النقد الدولي للبنان.

واعتبر دياب ان “هذه اللحظة مفصلية في تاريخ لبنان، حيث بدأنا الخطوة الأولى نحو ورشة حقيقية لإنقاذ لبنان من الهوة المالية العميقة التي يصعب الخروج منها من دون مساعدة فاعلة ومؤثرة”.

وتابع دياب “بالأمس أقر مجلس الوزراء البرنامج الإصلاحي، واليوم وقعت رسالة إلى صندوق النقد الدولي من أجل طلب مساعدته”، واضاف “إن شاء الله تكون هذه نقطة التحول في المسار الإنحداري للواقع المالي والإقتصادي للبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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