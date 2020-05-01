“كتلة المستقبل”: على الحكومة اللبنانية الكف عن ترداد معزوفة “الثلاثين عاما” الممجوجة

دعت كتلة “المستقبل” النيابية في لبنان الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب الى الكف عن ترداد معزوفة “الثلاثين عاما” الممجوجة والانصراف إلى تحمل مسؤولياتها بمواجهة الأزمة الاقتصادية- المالية.

ولفتت الكتلة التي اجتمعت الجمعة عبر الفيديو برئاسة رئيسها سعد الحريري الى ان “الخطة الاصلاحية التي اعلنت عنها الحكومة اللبنانية ستكون في دائرة الدراسة والرصد”.

واعتبرت الكتلة انه حتى اللحظة ليس في نوايا وأفعال هذا العهد والحكومة ما يبشر بالخير”، واكدت “تبني بيان رؤساء الحكومات السابقين في لبنان الذي حذر من خطورة تجاوز اتفاق الطائف والدستور”.

من جهة ثانية، وجهت الكتلة التهاني إلى عمال لبنان في عيدهم.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام