الصحة اللبنانية: 3 اصابات بكورونا لوافدين.. إصابة من لندن وإصابتان من قطر

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان في بيان لها الجمعة أنه “تم التأكد من تسجيل حالة إصابة إيجابية بوباء كورونا من بين الركاب الـ155 الذين كانوا على متن الرحلة التي وصلت أمس(الخميس) من لندن”، وتابعت “كما تم تسجيل حالتين إيجابيتين من بين الركاب الـ149 الذين كانوا على متن الرحلة التي وصلت أمس من قطر”.

وأشارت الوزارة إلى أنه “سيتم نقل الحالات المصابة إلى المستشفى، مع التشديد على تطبيق الحجر الصحي المنزلي المشدد للحالات السلبية”، وتابعت أنه “ستتم متابعتهم يوميا من قبل الوزارة وسيحال من تظهر عليه أي عوارض إلى المستشفى لإعادة الفحص المخبري”.

واضافت الوزارة انه “بالنسبة للرحلات التي وصلت من نيجيريا (143 راكبا) واسطنبول (137 راكبا) ومسقط (83 راكبا) وبغداد (115 راكبا)، فإنه لم تسجل على متنها أي إصابات وأتت نتائج كل الفحوصات سلبية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام