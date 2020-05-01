مستشفى الحريري: 4 إصابات بكورونا وتماثل 5 للشفاء

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي الجمعة تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا.

وجاء في التقرير:

– أجرى المستشفى 302 فحصا مخبريا، سجلت 4 نتائج إيجابية من ضمنها حالتان من الوافدين من الخارج، وباقي الفحوصات سلبية.

– بلغ مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى 5 إصابات.

– تم استقبال 7 حالات مشتبها بإصابتها بفيروس كورونا نقلت من مستشفيات أخرى.

– تماثلت 5 حالات للشفاء من فيروس كورونا، بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كل عواض المرض.

– بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس كورونا منذ البداية حتى تاريخه 134 حالة شفاء.

– إن جميع المصابين بفيروس كورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ولا حالات حرجة في العناية المركزة.

لمعرفة عدد الإصابات على الأراضي اللبنانية كافة يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام