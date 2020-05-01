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May 1 2020 - 19:04

حركة “الجهاد” تدين قرار المانيا ضد حزب الله

منذ 1 ساعة 1 May، 2020
الجهاد الاسلامي
عربي وإقليمي - فلسطين

دانت حركة “الجهاد الاسلامي” بشدة قرار المانيا ضد حزب الله.

واعتبرت الحركة في بيان لها الجمعة أن “هذا القرار جاء استجابة لضغوط صهيونية وأمريكية ويمثل انحيازا للاحتلال الاسرائيلي الذي يمارس العدوان والارهاب ويشكل تهديدا مستمرا لأمن واستقرار المنطقة”.

وأكدت الحركة أن “حزب الله أحد الدعائم الأساسية للمقاومة المشروعة في وجه محاولات الكيان الصهيوني المتكررة للعدوان على الأراضي اللبنانية”، ولفتت الى أن “هذا القرار يجعل من الموقف الألماني أكثر انحيازا للاحتلال وهو موقف ترفضه الشعوب العربية والاسلامية وكل أحرار العالم”.

وقالت الحركة “إننا نقف مع الأخوة في حزب الله ونعبر عن تضامننا معهم ودعمنا لثباتهم وإصرارهم على نهج المقاومة في وجه الكيان الصهيوني وتهديداته”.

المصدر: فلسطين اليوم

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