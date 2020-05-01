قطر تسجل حالتي وفاة وأكثر من 600 إصابة جديدة بـ “كورونا”

أعلنت وزارة الصحة القطرية الجمعة، تسجيل حالتي وفاة لمقيمين أجنبيين، واكتشاف 687 حالة إصابة بفيروس “كورونا” المستجد؛ لافتة إلى أن العدوى دخلت إلى مرحلة الذروة، من حيث الانتشار. ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالدولة إلى 12؛ فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 12648 حالة.

وبلغ إجمالي حالات التعافي من مرض “كوفيد 19” 1436، بعد تسجيل 64 حالة شفاء جديدة. وقالت وزارة الصحة، “ستشهد الفترة الحالية تذبذبا في أعداد حالات الإصابة بالفيروس بين ارتفاع وانخفاض؛ وذلك يرجع لعدة أسباب من بينها أن تفشي الفيروس يعتبر في مرحلة الذروة، قبل أن تبدأ أعداد الإصابات تقل تدريجيا”. وأوضحت أن حالتي الوفاة الجديدتين تعودان لمقيمين، يبلغ الأول من العمر 96 عاما والثاني 40 عاما؛ وكانا يتلقيان الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة. ولفتت الوزارة القطرية إلى أن نسبة كبيرة من الحالات المسجلة تكون حدة المرض لديها خفيفة ولا تستدعي أي تدخل طبي، ولكن يتم عزلها صحيا حتى تكون تحت المراقبة الطبية المستمرة؛ علماً بأن المرض قد يكون شديداً لدى كبار في السن وكذلك المصابين بأمراض مزمنة.

وتم إدخال الحالات الجديدة المؤكدة إصابتها بالفيروس للعزل الصحي التام في مختلف المرافق الطبية بالدولة، حيث يتلقون العناية الصحية اللازمة حسب الوضع الصحي لكل حالة. أما باقي حالات الإصابة الأخرى فهي لمواطنين ومقيمين ممن خالطوا مصابين بالفيروس من أفراد أسرهم، والذين أصيبوا بدورهم في مكان العمل أو في أماكن أخرى وشددت وزارة الصحة القطرية على أن كثير من الحالات المصابة بـ “كوفيد 19” لا تظهر عليها أعراض المرض؛ حيث يتم اكتشاف إصابتها بالفيروس بفضل الفحوصات المبكرة التي تجريها الفرق المتخصصة.

وتنفذ الوزارة فحوصات عشوائية في أماكن مختلفة من البلاد؛ كإجراء استباقي؛ حيث أن عدد الفحوصات التي يتم إجراؤها لا يرتبط شرطاً بعدد الحالات المكتشفة من ناحية الارتفاع أو الانخفاض.

المصدر: سبوتنيك