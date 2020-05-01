كورونا في الامارات.. تسجيل 557 اصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية الجمعة عن تسجيل 557 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع مجموع الإصابات في البلاد إلى 13038.

ولفتت الوزارة إلى أن “تخشيص هذه الإصابات جاء في إطار أكثر من 26 ألف اختبار جديد أجريت ضمن الخطط لتوسيع نطاق الفحوصات”.

وأكدت الوزارة “وفاة ستة مصابين بكورونا خلال اليوم الأخير”، وأشارت إلى أن “هؤلاء كانوا يعانون من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي في البلاد 111 حالة”.

وذكرت الوزارة انه “تماثل 114 شخصا خلال آخر 24 ساعة للشفاء من كورونا بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفيات في الإمارات، وأصبح إجمالي عدد المتعافين 2543 شخصا”.

المصدر: روسيا اليوم