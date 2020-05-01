الكويت تسجل ارتفاعا جديدا بعدد الإصابات بـ “كورونا” ووفاة 4 أشخاص

أعلنت وزارة الصحة الكويتية الجمعة، رصد 353 إصابات بفيروس “كورونا” المستجد، وتسجيل 4 حالات وفاة بسبب المرض؛ ليرتفع إجمالي الوفيات بالدولة إلى 30 حالة، والإصابات إلى 4377. وقال الناطق باسم وزارة الصحة عبد الله السند، “إن عدد الحالات التي ثبتت وتأكدت إصابتها بمرض فيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية 353 حالة، بينها 8 حالات لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة، وحالة واحدة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر لفرنسا، وجميعها قدمت ضمن رحلات الإجلاء الجوي”.

وبلغ عدد الحالات المخالطة لحالات ثبتت إصابتها بالفيروس 337 حالة، وهي 62 حالة لمواطنين كويتيين، و103 حالات لمقيمين من الجنسية الهندية، و47 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، وآخرين. وعالميا، تجاوزت أعداد المصابين بفيروس “كورونا” المستجد 3.3 مليون شخصا، توفى من بينهم نحو 234 ألف شخصا.

المصدر: سبوتنيك