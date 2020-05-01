الفوعاني: ليشارك الجميع في بناء اقتصاد انتاجي ولرفع الحرمان عن المواطن

رأى رئيس الهيئة التنفيذية في “حركة أمل” مصطفى الفوعاني أن “عيد العمال يأتي هذا العام مثقلا بجراحات التعب من أكف عمال شكلوا ركيزة بناء لبنان”.

وقال الفوعاني الجمعة إن “رؤية الإمام القائد السيد موسى الصدر كانت تنطلق من ضرورة أن يشارك الجميع بتحمل مسؤولياته في بناء اقتصاد انتاجي وضرورة رفع الحرمان وانتهاج سياسات تؤمن الحياة الكريمة للمواطن”.

واضاف الفوعاني أن “العدالة الاجتماعية الشاملة هي أولى واجبات الدولة العادلة”، وتابع “ما نشهده اليوم هو صدى ما كانت تحذر منه حركة أمل ان الحرمان يشكل أرضية الانفجار”، واعتبر ان “الحوار الوطني الداخلي حول كل الملفات هو المنطلق الحقيقي لتجاوز كل الخلافات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام