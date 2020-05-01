أعداد الوفيات في هولندا وبلجيكا تكسر حاجز الـ12 ألف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد

شهدت الساعات الأربع والعشرين الماضية ارتفاعاً طفيفاً في أعداد الوفيات في بلجيكا وهولندا جراء جائحة كوفيد – 19، ليبلغ إجمالي الوفيات في البلدين 7703 و4893 حالة وفاة على التوالي، في حين سجلت حصيلة الإصابات اليومية تراجعاً تدريجياً في الدولتين. وجاء في بيان صحفي الجمعة على الموقع الإلكتروني للمعهد الوطني للصحة العامة والبيئة الهولندي، “تم تأكيد وفاة 98 شخص بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، والذي يمثل زيادة مقارنة بيوم أمس والذي سجل وفاة 84 شخص، ليصل العدد الكلي للوفيات في البلاد حتى الآن إلى 4893″، مشيراً إلى تراجع أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس، إذ أصيب 475 شخص بالفيروس منذ يوم أمس، ليبلغ إجمالي الإصابات 39791 إصابة.

فيما استقرت أعداد دخول المرضى في المستشفيات لليوم التالي على التوالي،” دخل 85 مريضا خلال الساعات الماضية بسبب الإصابة بمضاعفات صحية من الفيروس، ومع ذلك مازالت أعداد المرضى في المستشفيات تمثل ارتفاعا ملحوظا إذ بلغ العدد الكلي للمرضى حتى الآن إلى 10854 مريضا.”

وبالتزامن مع ازدياد أعداد الإصابات والوفيات عالميا جراء تفشي الوباء في مختلف دول العالم، إلا أن أعداد الوفيات والإصابات تسجل تراجعا تدريجيا مقارنة بالأسبوع الماضي في بلجيكا. فوفقا لبيان صحفي على الموقع الرسمي للهئية الاتحادية للصحة العامة وسلامة الأغذية البلجيكية، “توفي حتى الآن 7703 شخص بسبب جائحة كوفيد – 19، بزيادة 130 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية”. محصلة الوفيات الجديدة معظمها سجل في دور رعاية المسنين ب83 حالة وفاة، في حين أعلنت المستشفيات عن وفاة 47 شخص.” وأشارت السلطات الصحية إلى انخفاض أعداد المصابين والمرضى في المستشفيات في البلاد مقارنة بالأسبوع المنصرم، فقد أصيب 513 شخص بالفيروس منذ يوم امس، لترتفع حالات الإصابات بالفيروس حتى اليوم إلى 49032 إصابة. وأضافت هيئة الصحة البلجيكية، “شفي 316 مريضا من فيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الكلي للأشخاص اللذين تم شفاؤهم إلى 11892 شخص، وتتواصل أعداد المصابين في المستشفيات بالتراجع ليسجل إجمالي الأعداد حتى اليوم 3386 مريضا، منهم 740 مريضا في العناية المركزة.”

المصدر: سبوتنيك