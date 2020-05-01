“جبهة العمل” هنأت العمال: لتحويل الاقتصاد من ريعي الى إنتاجي يستفيد منه كل اللبنانيين – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2020 - 17:32

“جبهة العمل” هنأت العمال: لتحويل الاقتصاد من ريعي الى إنتاجي يستفيد منه كل اللبنانيين

منذ 59 mins 1 May، 2020
جبهة العمل الاسلامي
لبنان

هنأت “جبهة العمل الإسلامي” في لبنان في بيان لها الجمعة اللبنانيين بعيد العمال الذي يحل علينا هذه السنة في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة جدا، بالإضافة إلى أزمة تفشي كورونا.

ورأت الجبهة أن “العمال في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والإنتاجية هم عمود نهضة الوطن، لذلك لا بد من لفتة خاصة ومسؤولة لهم من الحكومة، لكي يستطيعوا الوقوف والاستمرارية بعد كل تلك الأزمات المتتالية”.

وأكدت الجبهة “لا بد للخطة الاقتصادية والمالية والإنقاذية التي أقرتها الحكومة، من أن تلحظ هذا الملف الحساس بكل جدية ومسؤولية وشفافية لكي يستطيع العمال الوقوف من جديد بعدما أرهقتهم الأزمات الصحية والاقتصادية”.

واعتبرت الجبهة أن “المطلوب تحويل الاقتصاد من ريعي يستفيد منه البعض فقط إلى إنتاجي يستفيد منه كل اللبنانيين وفي مقدمهم العمال الذين ينبغي أن يشعروا بالطمأنينة والأمان الاجتماعي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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