عدد الإصابات بـ “كورونا” في السعودية فوق 24 ألف وفي الإمارات يتجاوز 13 ألفاً

أعلنت وزارة الصحة السعودية الجمعة، اكتشاف 1344 حالة إصابة بـ “كوفيد 19″، وتسجيل 7 حالات وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 24097 حالة، والوفيات إلى 169. وتم تسجيل 392 حالة تعافي؛ ليصبح إجمالي عدد حالات الشفاء في المملكة 2543. وفي الإمارات، أجرت وزارة الصحة أكثر من 26 ألف فحص جديد ضمن الخطط لتوسيع نطاق الفحوصات؛ وتم الكشف عن 557 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ليصبح مجموع الحالات المسجلة 13038. وسجلت الإمارات 6 حالات وفاة جديدة بسبب العدوى؛ ليصبح العدد الكلي للوفيات بالدولة 111.

وبلغ مجموع حالات التعافي من المرض، خلال 24 ساعة، 114؛ ترفع الإجمالي إلى 2543 حالة. من جانبها، أعلنت وزارة الصحة العمانية رصد 99 حالة إصابة بمرض “كوفيد 19″؛ وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 2447. تحتل السعودية والإمارات المركزين الأول والثالث بعدد الإصابات، على مستوى الدولة العربية؛ فيما تأتي قطر في المركز الثاني. عالمياً، تجاوزت أعداد المصابين بفيروس “كورونا” المستجد 3.3 مليون شخصا، توفى من بينهم نحو 234 ألف شخصا.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية