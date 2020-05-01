السيد فضل الله: نحذر ان تخرج التحركات عن سلميتها وان تستخدم منصة لتصفية الحسابات

قال السيد علي فضل الله الجمعة “لبنان لم يخرج بعد من دائرة الخوف من تفشي أزمة كورونا، على الرغم من انحسار أعداد الإصابات”، وتابع “هذا يدعونا إلى الاستمرار في الحذر، والأخذ بكل سبل الوقاية المطلوبة وعدم التهاون بها”.

وأضاف السيد فضل الله “نحن على ثقة أن المواطنين سيكونون، كما أثبتوا في الأيام والأسابيع، على قدر من تحمل المسؤولية”، وأمل أن “تكون عودة اللبنانيين من الخارج آمنة ومستوفية كل الشروط التي تمت في المراحل السابقة”.

واوضح السيد فضل الله “نتفهم استياء من خرجوا إلى الشارع وعدم قدرتهم على الصبر وتحمل ما آلت إليه أحوالهم ونقف معهم في مطالبهم المشروعة”، وتابع “لكننا ننبه إلى خطورة أن تخرج هذه التحركات عن سلميتها مما ينعكس سلبا على صورتها وأهدافها المشروعة وإلى الالتفاف حولها أو أن تكون منصة تستخدم لتصفية الحسابات الداخلية والخارجية واستخدامها لتوجيه الرسائل في مختلف الاتجاهات”.

من جهة ثانية، هنأ السيد فضل الله “العمال بعيدهم”، وتابع “بدونهم لا تبنى الأوطان ولا تعمر ولا تزدهر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام