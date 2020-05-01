المفتي قبلان: من يريد أن يحكم عليه أن يجر الفاسدين إلى السجون

حذر “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان في رسالة الجمعة “من أي عملية إصلاح مزعوم على حساب شعبنا وناسنا”، وتابع “نحذر من إصرار الدولة على تخليها عن مسؤولياتها تجاه مجتمعها وناسها، لذلك يجب على أهل السلطة أن يبادروا للامساك بالتجارة والاقتصاد في هذا البلد لأن الأسواق تحولت دولة مستبدة”.

وقال المفتي قبلان “من يريد أن يحكم عليه أن يجد الحلول للشعب وأن يجر الفاسدين إلى السجون بتهمة خيانة الناس والوطن وعليه أن يتنبه للعبة الصندوق والبنك الدوليين”، وتابع “صحيح، أن الخطة الاقتصادية ولدت، وصار للدولة خريطة طريق اقتصادية ومالية ومقررات لإعادة مأسسة الدولة، وهيكلة شؤونها الاقتصادية والإدارية والمصرفية والنقدية، ولكن العبرة في التنفيذ”.

وتوجه المفتي قبلان الى العمال في عيدهم قائلا “بماذا نهنئكم؟ فهل تركوا لكم عملا لتعملوه، وأجرا لتتقاضوه، لقد خربوا الدولة، ونهبوا الأموال، ولكن يبقى الأمل بسواعدكم وعرق جباهكم الطاهر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام