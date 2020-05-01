أعلن زوجان سويديان عن قرب افتتاح مطعم فريد من نوعه في العالم، ليصنف على أنه المطعم “الوحيد في العالم” الآمن من كورونا.

يعتزم الزوجان ليندا كارلسون والطاهي السابق راسموس بيرسون افتتاح مطعمهم الجديد في 10 مايو/ أيار، والذي سيكون دون مبنى وإنما في الهواء الطلق، وسيكون بطاولة واحدة وكرسي.

وستقوم كارلسون بإرسال الطعام إلى الزبون بواسطة جهاز رفع مع سلة معلقة به، بحسب ما نشر موقع “فوكس نيوز” الأمريكي.

وأشار الزوجان إلى أن هذه الفكرة قد راودتهما أثناء زيارة والدي ليندا واضطرارهم لتشارك الطعام من خلال نافذة المطبخ للحفاظ على التباعد الاجتماعي اللازم.

ومن المقرر أن يقدم المطعم قائمة ثابتة تتكون من ثلاثة أطباق، والتي سوف تتغير وفقا لما هو متوافر محليا، وسوف تتميز بتقديم مشروب كوكتيل كحولي مع الطعام.

يذكر أن أن السويد لم تجبر الحانات والمطاعم على إيقاف خدمة تناول الطعام بالمطاعم بشكل كامل، الى أن الزوجان يريدان أن يفتتحا “المطعم الوحيد في العالم الآمن من كوفيد-19”.

المصدر: سبوتنيك