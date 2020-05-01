روسيا: خبراؤنا يقومون بعمليات تعقيم بالبوسنة والهرسك بسبب كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة أن “الخبراء العسكريين الروسي الذين وصلوا إلى صربيا لتقديم المساعدة في مواجهة تفشي فيروس كورونا، سيقومون بأعمال تعقيم للمنشآت في البوسنة والهرسك”.

وقالت الوزارة “سيقوم العسكريون التابعين لوزارة الدفاع الروسية، الذين يساعدون في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في صربيا، بحملة تعقيم ضد الوباء في إقليم اتحاد البوسنة والهرسك بناء على طلب من قيادة الجمهورية”.

وأشارت الوزارة إلى أنه “في 1 أيار/مايو، ستقوم خمس وحدات من المعدات العسكرية الخاصة وفريقين طبيين وتمريضيين و25 شخصا من قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي، برحلة تطهيرية طولها 500 كيلومتر من بلغراد إلى أحد مناطق البوسنة والهرسك”.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أرسلت 87 خبيرا في مجال الفيروسات، وطبيبا مع المعدات الخاصة ووسائل الحماية إلى صربيا على متن 11 طائرة لتقديم المساعدات لمواجهة فيروس “كورونا”.

المصدر: سبوتنيك