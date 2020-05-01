ليبيا: وفاة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الليبية عن تسجيل وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى ثلاث حالات وفاة.

وأكدت وزارة الصحة التابعة لـ”حكومة الوفاق الليبية” ومقرها في طرابلس أمس الخميس “وفاة سيدة في سن 92 عاما في مركز معيتيقة للعزل الصحي، إثر إصابتها بالفيروس التاجي”، مشيرة إلى أن “الضحية كانت مخالطة لحالة الوفاة الثانية بسبب الوباء في البلاد”.

وبشكل عام، سجلت في ليبيا حتى الآن 61 إصابة بكورونا، بما في ذلك ثلاث وفيات و18 حالة شفاء، ولم تسجل السلطات الصحية إصابات جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.

المصدر: روسيا اليوم