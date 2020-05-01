لقاء علماء صور يهنىء العمال بعيدهم

حيا رئيس “لقاء علماء صور ومنطقتها” الشيخ علي ياسين العاملي، في بيان اليوم، العمال في عيدهم، متمنيا “الحفاظ على حقوقهم وإيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل لأنهم الأساس في تطور البشرية”، مشدداً على أن “الأزمة الاقتصادية والمالية تتطلب معالجات سريعة وحاسمة، مع التحلي بروح المسؤولية الوطنية”.

واستنكر “الاعتداءات التي يتعرض لها الجيش والقوى الأمنية، وكذلك أعمال التخريب التي تتعرض لها بعض المؤسسات العامة والخاصة، لانها من شأنها ان تزيد من خطورة الوضع على الجميع دون استثناء”. ودعا إلى “تعاون الشعب مع جيشه ومقاومته لحماية لبنان في هذه الظروف الصعبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام